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Edirne'de semazenler maske takarak gösteri sundu

EDİRNE HABERLERİ  | 04.05.2020 21:24 | Son Güncelleme

Edirne'de semazenler maske takarak gösteri sundu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen ve sosyal medyadan canlı yayınlanan etkinlikte semazenler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında maske takarak gösteri sundu.

Keşan Belediyesince, belediyenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Tasavvuf Musikisi ve Semazen Ekibi, sema gösterisi sunup konser verdi.

Semazenlerin gösteride maske takması dikkati çekti.

Etkinlik, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle dünyanın zor günlerden geçtiğini hatırlattı.

Bu yıl ramazanın evlerde geçirildiğini belirten Helvacıoğlu, "Vatandaşlarımızın evde iyi vakit geçirmeleri için güzel programlar hazırlıyoruz. Ramazanın ruhu ve iklimine uygun programlar için gayret gösteriyoruz. Programlarımızı canlı yayınlarla evlere ulaştırıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan Belediyesi maske semazen

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