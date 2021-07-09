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Edirne'de sıcaktan bunalan minik pehlivanlar, çeşme başında serinledi

09.07.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de sıcaktan bunalan minik pehlivanlar, çeşme başında serinledi

EDİRNE (AA) - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk gününde sıcaktan bunalan minik pehlivanlar, çeşme başında serinlemeye çalıştı.

Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda müsabakalar, minik 1 boy pehlivanlarının güreş tutmasıyla başladı. Yağcılar tarafından yağlanan pehlivanlar, rakipleriyle el bağlayıp güreş tuttu.

Daha sonra minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan ve ayak boyundaki müsabakalarda güreşlere devam edildi. Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü Edirne'de vücutlarına sürülen zeytinyağı ve müsabakanın eforuyla bunalan minik pehlivanlar, serinlemek için çeşmenin başına geldi.

Bazı pehlivanlar el ve yüzlerini yıkarken bazıları da başlarını çeşme altına sokarak serinlemeye çalıştı.

Gölgede dinlenen pehlivanlar, bir sonraki müsabakayı beklemeye başladı.

Güreşlere, öğleden sonra deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük ve küçük orta büyük boyda yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

Organizasyon, 11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

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