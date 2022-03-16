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Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

16.03.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Birlik Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada başından yaralanan M.K, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, A.Ö, M.Y. ve tedavisi tamamlanan M.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler O.A, F.A, Ö.Ö, E.G, O.Ö. ve A.K. tutuklandı.

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