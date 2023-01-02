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Edirne'de sis etkili oldu

02.01.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi bazı noktalarda 50 metreye kadar düştü.

Kentte geçen haftadan bu yana devam eden ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı.

Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü kentte tarihi yapılar sis altında kaldı.

Tunca Nehri'ndeki göçmen kuşlar sisle birlikte seyirlik görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte sisin perşembe gününe kadar etkili olacağını belirtti.

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