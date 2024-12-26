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Edirne'de sosyal medyadan silah paylaşımı yapan şüphelilere "şafak" operasyonu

AA AA
26.12.2024 11:33
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Edirne'de sosyal medyadan silah veya kesici alet paylaşımı yapan ve aranan şüphelilere yönelik "şafak" operasyonu düzenlendi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden taşınması veya bulundurması yasak olan silah veya kesici aletlerle paylaşım yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Özel harekat timlerinin de aralarında bulunduğu 200 polis, belirlenen adreslere eş zamanlı "şafak" operasyonu gerçekleştirdi.

Aynı zamanda operasyon yapılan güzergahtaki bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı.

Ekiplerin bir kısmının operasyonu sürüyor.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, operasyon öncesi polislere yönelik yaptığı konuşmada, vatandaşların huzur ve güvenliği için 24 saat görev yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir kentte yaşaması operasyon düzenlediklerini aktaran Karaburun, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de gündüz olduğu gibi gece de günün her saatinde, şafak sökerken, gün batarken Edirne'de halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için görev başındayız. Bugün de halkımızın huzurunu daha iyi bir duruma getirebilmek için bir faaliyetimiz olacak.

Bizler vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir kentte yaşaması için her daim kararlı bir şekilde görevimizin başındayız. Her ne koşulda olursa olsun, Edirne'de hiçbir kanunsuzluğa müsaade etmeyeceğimizi bütün halkımıza hissettireceğiz. Kanun kural tanımayan kim varsa polisimizin nefesi enselerinde olacaktır. Ya devletimizin koyduğu ve hepimizin uyduğu ortak kurallara burada herkes saygı duyacak ve yaşayacak, ya da Edirne polisi hiçbir kuralsızlığa ve kanunsuzluğa göz açtırmayacak."

Anahtar Kelimeler:
Şüpheli silah emniyet

Edirne Namaz Vakitleri 26 Aralık Perşembe

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