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Edirne'de su seviyesi düşen nehirlerde adacıklar oluştu, yosunlar yüzeye çıktı

23.07.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de su seviyesi düşen nehirlerde adacıklar oluştu, yosunlar yüzeye çıktı

EDİRNE (AA) - Edirne'de su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde adacıklar oluşurken, Tunca Nehri'nin bir kısmında yosunlar yüzeye çıktı.

Nehirlerin beslendiği Bulgaristan ve Edirne'de yağışların azlığı nedeniyle su seviyesinde düşüş oldu.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde saniyede 6 metreküpe kadar geriledi.

Nehir debisindeki düşüşün en iyi gözlendiği yerlerden biri de Tunca Köprüsü oldu.

Köprü civarında nehrin bazı kesimlerinin yüzeyinde yosunlar görüldü, su altındaki bitkiler ortaya çıktı. Bir zamanlar nehir taşkınlarıyla gündeme gelen Tunca Nehri'nin yatağı büyük oranda susuz kaldı.

Meriç Nehri'nin debisi ise Kirişhane İstasyonu'nda yapılan ölçümde saniyede 55 metreküpe düştü.

Meriç Nehri'nde ise debinin düşmesi nedeniyle kum adacıkları oluştu. Kum adacıkları üzerine çok sayıda martı kondu.

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