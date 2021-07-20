YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de sürücüler hız limitlerine uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı

Edirne'de sürücüler hız limitlerine uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı

20.07.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de sürücüler hız limitlerine uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de trafik ekipleri, kolonya ve lokum ikramında bulundukları sürücülere emniyet kemeri takmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nde oluşturdukları kontrol noktasında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların Kurban Bayramı'nı kutladı, kolonya ve lokum ikram etti.

Sürücülere hız limitlerine uymaları, yorgun yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan ekipler, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığına da baktı.

Emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuları uyaran trafik ekipleri, takanlara duyarlılığı için teşekkür etti.

Trafik ekiplerinin kolonya ve lokum ikramına teşekkür eden sürücü ve yolcular da kazaların önlenmesi açısından kontrollerin önemli olduğunu belirtti.

Hollanda'dan gelen Soner Topuz, gazetecilere, ailece emniyet kemeri taktıklarını, kolonya ve lokum ikramından memnun olduklarını söyledi.

Edirneli Soner Hepgüler de uygulamaların faydalı olduğunu, sürücülerin denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Almanya'dan gelen Cemil Özden de memleketine gitmeden önce Edirne'de bir gün konakladığını, uygulamaların kuralların hatırlatılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilirDikkat! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilir
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Edirne'de açan ayçiçeklerinin oluşturduğu sarı şölen kenti dev bir yağlı boya tablosuna dönüştürdüEdirne'de açan ayçiçeklerinin oluşturduğu sarı şölen kenti dev bir yağlı boya tablosuna dönüştürdü
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 20 Temmuz Salı

İmsak
03:56
Sabah
05:50
Öğle
13:25
İkindi
17:24
Akşam
20:51
Yatsı
22:36

Edirne Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Salı

Berkay Eczanesi
Merkez
Tülin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Uğur Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME - Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

GÜNCELLEME - Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.