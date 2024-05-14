Edirne'de temsili askerlik yapacak engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı

Faika Erkurt Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören 8 öğrenci için okulun bahçesinde asker eğlencesi düzenlendi.

Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen programa Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Edirne Belediye Başkanı Ertuğrul Tanrıkulu, kurum müdürleri ve veliler katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sezer çifti, öğrencilerin "O şimdi asker" işlemeli asker tülbentlerini omuzlarına taktı, ardından engellilerin ellerine kına yakıldı.

"Allah ayağınıza taş değdirmesin, hayırlı tezkereler diliyorum." diyen Vali Sezer, öğrencilere birliklerindeki törene de geleceğini söyledi.

Etkinlik, öğrencilerin davul zurna eşliğinde eğlenmesiyle sona erdi.





