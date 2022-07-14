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Edirne'de tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

14.07.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Edirne'de tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki lastikçinin önünde oturan M.K'ye henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri M.K'ye müdahale etti.

Yaralı M.K, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmanın ardından saldırı sonrası geldikleri araçla kaçan 4 şüpheliyi yakaladı.

Saldırıda kullanılan av tüfeği incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

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av tüfeği sanayi sitesi yaralı

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