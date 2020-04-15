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Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

EDİRNE HABERLERİ  | 15.04.2020 18:28 | Son Güncelleme

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de üretilen 295 bin 200 maskenin vatandaşlara dağıtıldığı bildirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, halkı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korumak için alınan önleyici tedbirler uygulanıyor.

Kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları ve diğer tedbirlerin yanı sıra Edirne Valiliği koordinasyonuyla halk eğitim merkezleri, meslek liseleri ve özel firmalar tarafından maske üretildi.

Edirne merkez ve merkeze bağlı köylerde 80 bin, bakkallara 11 bin, fırın, market ve eczanelere 7 bin 500, tır parkına 3 bin, Vefa Grubu tarafından 2 bin 600, huzurevlerine 1000, resmi kurumlara 3 bin tek kullanımlık 1100 yıkanabilir ve diğer iş yerleri ile sahada çalışan personele 25 bin olmak üzere 134 bin 200 maske verildi.

Ayrıca Keşan'da 53 bin, Uzunköprü'de 22 bin, Havsa'da 12 bin, Meriç'te 11 bin, Süloğlu'nda 6 bin, Lalapaşa'da 7 bin, Enez'de 11 bin ve İpsala'da 39 bin olmak üzere ilçelerde 161 bin, toplamda ise 295 bin 200 maskenin dağıtımı yapıldı.

Halk eğitim merkezleri, meslek liseleri ve özel firmalar tarafından 400 bin maskenin üretim süreci devam ediyor.

Günlük 20 bin kapasite ile üretimi devam eden maskeler kullanıma hazır hale geldikçe ilgili kurumlar tarafından vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

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Anahtar Kelimeler:
dağıtım Edirne Valiliği koronavirüs maske

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Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Devranoğlu Eczanesi
Ipsala
Uysal Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
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