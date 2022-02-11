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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

11.02.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne otoban gişelerinde sürücüsünün "dur" ihtarına uymayıp kaçtığı aracı takip ederek yakaladı.

Takip esnasında yol kenarına atıldığı tespit edilen 167 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D ve H.G, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tutuklanan zanlılarla bağlantısı olduğu tespit edilen N.G'nin de evinde 13 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. N.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer bir operasyonda ise şüpheliler S.S ve S.H'nin evlerinde arama yapıldı. 17 gram esrar, metamfetamin ve bonzai ele geçirilen operasyonda gözaltına şüphelilerden S.S, tutuklandı.

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