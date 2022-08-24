Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 2 şüphelinin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüpheliler U.K. ve Ö.K'nın Yenimescit Mahallesi'ndeki adreslerinde yapılan aramada, 6 kilo 400 gram eroin, 22 gram esrar, 9 gram metemfetamin, 7 gram kenevir tohumu, 11 sentetik ecza ele geçirildi.

Ekiplerce 2 zanlı gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz