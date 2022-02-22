Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de ev ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma sonrası bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ev ve araçlardaki aramalarda, 6,58 gram metanfetamin, 5,10 gram skunk ve 21,18 gram esrar ile hassas terazi, uyuşturucu madde aparatı ve samuray kılıcı ele geçirildi.
Şüpheliler İ.K, H.K. ve E.G. gözaltına alındı.
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