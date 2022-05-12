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Edirne'de "Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği" konferansı

12.05.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de "Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği" konferansı

EDİRNE (AA) - İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Hüsnü Koyunoğlu, Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı sonrası ağırlık verdiği sosyal politikaların İslam medeniyetinde vakıflar aracığıyla Hz. Muhammed döneminde başladığını belirtti.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Vakıf Haftası kapsamında Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde "Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği" konferansı düzenlendi.

Doç. Dr. Hüseyin Hüsnü Koyunoğlu, konferansta, İslam medeniyetinde insanların toplumun ihtiyaç hissettiği hemen her alanda bir şeyler vakfettiğini söyledi.

Vakfın, bir kişinin bir malı kendi mülkiyetinden çıkarıp toplumun faydasına sunma işlemi olduğunu belirten Koyunoğlu, toplumun ihtiyacı olan hizmetlerin yürütülmesinin sosyal politikaların hedeflerinden olduğunu dile getirdi.

Batıda kapitalizm nedeniyle "güçlünün zayıfı ezdiği" dönemin Avrupa'da özellikle sanayi devrimi sonrasında çok büyük problemlere sebep olduğunu vurgulayan Koyunoğlu, "O problemler ayaklanmalara sebep oldu, çatışmalara sebep oldu, İşçi - işveren çatışmalarının giderilmesi için tedbirler alındı, hukuki düzenlemeler yapıldı. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın yıkımıyla da bunlar önem kazandı. Avrupa'da hükûmetler bu sosyal politikalara ağırlık verdiler. Yani o vahşi kapitalizmin toplumu çatıştıran uygulamalarını dengeleyebilmek için devlet kanalıyla bu tür ihtiyaçları mümkün mertebe gidermeye çalıştılar." dedi.

Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan 1970'lerin ortalarına kadarki dönemin, sosyal politikaların altın çağı olduğunu belirten Koyunoğlu şöyle devam etti:

"1970'lerden sonra gerek kısmen 2. Dünya Savaşı'nın yaralarının sarılmış olması gerekse bu yüklerin devlete ağır gelmeye başlaması o politikalardan yavaş yavaş uzaklaşmayı getirdi. Sonra özelleştirmeler geldi. O rüzgarın etkisiyle 1980'lerin hemen sonrasında bizim Türkiye'de benzer şeyler oldu.

Şimdi bizim vakıflara gelirsek, sosyal politikaların ilgilendiği, toplumun ihtiyaç duyduğu şeylerin giderilmesi için yapılması düşünülen faaliyetleri İslam tarihinde vakıflar kanalıyla, İslam'ın başlangıcından beri Müslümanlar yapmış. Avrupa'nın 1945 sonrası ağırlık verdiği faaliyetlere Müslümanlar daha Resulullah Aleyhisselam döneminde başlamışlar. Vakıfların ilk uygulamaları Peygamber Efendimiz'in bir sözüyle olmuştur. O vakıf zihniyeti, vakıf düşüncesi Kur'an-ı Kerim'de var."

Konferansı Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ali Mehmetcik Oğuz, akademisyenler ve öğrenciler takip etti.

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