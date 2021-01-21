Edirne'de yangında kullanılamaz hale gelen müftülük binası aslına uygun olaak yeniden yapılacak

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, 19 Ocak'ta çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale gelen Edirne Müftülüğü binasının aslına uygun olarak yeniden inşa edileceğini bildirdi.

Vali Canalp, Selimiye Camisi yakınlarında Ercan Biçer Sokak'taki binanın enkazı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının iki gün önce gece yarısı saat 04.00'te çıktığını anımsattı.

Müftülük binasının halk arasında "Böcek Mektebi" olarak bilinen ve 30 yıl önce müftülüğe tahsis edilmiş tarihi yapılardan olduğunu belirten Canalp, "Selimiye'nin gölgesindeki bu tarihi sivil mimari yapımızda bir yangın çıktı. Saat 04.40'ta bu binanın önüne geldiğim zaman bütün Edirnelilerin hissettiği duyguyu hissettim. Binayla beraber içimizde tarihimizin bir parçası yanıyordu." dedi.

Edirne'nin tarih kenti olduğunu dile getiren Canalp, şöyle devam etti:

"Böcek Mektebi de güçlü olan tarihi dokumuzun, geçmişimizin, tarihsel mirasımızın bir parçası. Bina aynı zamanda okul, sürücü kursu olarak hizmet vermiş ve pek çok Edirnelinin de hatırasının olduğu bir yer. Bizlere düşen bir görev var, bu tarihi yapıyı diriltmek, tekrar yeniden inşa etmek. Koruma kurulumuzla birlikte ortak bir çalışma yapacağız. İnşallah bir yıl belki bir yılı aşkın zamanda tarihi binayı aslına uygun şekilde yeniden inşa edeceğiz."