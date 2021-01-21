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Edirne'de yangında kullanılamaz hale gelen müftülük binası aslına uygun olaak yeniden yapılacak

21.01.2021 12:46 | Son Güncelleme:
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Edirne'de yangında kullanılamaz hale gelen müftülük binası aslına uygun olaak yeniden yapılacak

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, 19 Ocak'ta çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale gelen Edirne Müftülüğü binasının aslına uygun olarak yeniden inşa edileceğini bildirdi.

Vali Canalp, Selimiye Camisi yakınlarında Ercan Biçer Sokak'taki binanın enkazı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının iki gün önce gece yarısı saat 04.00'te çıktığını anımsattı.

Müftülük binasının halk arasında "Böcek Mektebi" olarak bilinen ve 30 yıl önce müftülüğe tahsis edilmiş tarihi yapılardan olduğunu belirten Canalp, "Selimiye'nin gölgesindeki bu tarihi sivil mimari yapımızda bir yangın çıktı. Saat 04.40'ta bu binanın önüne geldiğim zaman bütün Edirnelilerin hissettiği duyguyu hissettim. Binayla beraber içimizde tarihimizin bir parçası yanıyordu." dedi.

Edirne'nin tarih kenti olduğunu dile getiren Canalp, şöyle devam etti:

"Böcek Mektebi de güçlü olan tarihi dokumuzun, geçmişimizin, tarihsel mirasımızın bir parçası. Bina aynı zamanda okul, sürücü kursu olarak hizmet vermiş ve pek çok Edirnelinin de hatırasının olduğu bir yer. Bizlere düşen bir görev var, bu tarihi yapıyı diriltmek, tekrar yeniden inşa etmek. Koruma kurulumuzla birlikte ortak bir çalışma yapacağız. İnşallah bir yıl belki bir yılı aşkın zamanda tarihi binayı aslına uygun şekilde yeniden inşa edeceğiz."

Bir gazetecinin yangının çıkış sebebine ilişkin sorusunu Vali Canalp, "Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü bir soruşturma var. Benim de Valilik olarak başlatmış olduğum idari bir soruşturma var. Yangının gerçek sebebinin, bu iki soruşturmanın neticesinde ortaya çıkacağını söyleyebilirim. Şu anda elektrik ve elektrik sistemi üzerinden kaynaklanan bir sıkıntı olabileceği yönünde ön değerlendirmeler var. Kesin sonuçları soruşturmanın sonunda söylemek daha doğru olacaktır." şeklinde yanıtladı.

Canap, yangının başlamasından kısa süre sonra olay yerine geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"İtfaiyenin hem öncülleri, hem arkasından diğer itfaiyeler yetişti. Ama bina tamamen ahşap olduğu için, ben 40 dakika sonra buraya geldiğim zaman yangın binanın neredeyse yüzde 80'ini sarmıştı. Tarihi yapıları, ahşap yapıları yangına karşı korumak için çok daha özel yöntemler ve teknikler kullanmak gerekiyor. Bunların da Edirne'de örnekleri çok fazla."

Canalp, müftülük hizmetlerinin ek binada devam edeceğini kaydetti.

Yangında müftülük arşivlerinin zarar görüp görmediği ile ilgili soruya Vali Canalp, "Arşivlerimiz diğer hizmet binasındaydı, arşivlerimizde herhangi bir zarar yok." yanıtını verdi.

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