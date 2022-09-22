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Edirne'de yetiştirilen 9 milyon sazan yavrusu Marmara Bölgesi'ndeki göl ve göletlere salındı

22.09.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yetiştirilen 9 milyon sazan yavrusu Marmara Bölgesi'ndeki göl ve göletlere salındı

Edirne'de yetiştirilen 9 milyon sazan yavrusu Marmara Bölgesi'ndeki göl ve göletlere salındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, İpsala Su Ürünleri İstasyonu'nda yetiştirilen 9 milyon sazan yavrusu çevre illerdeki göletlere bırakıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpsala Su Ürünleri İstasyonu'nda yetiştirilen 9 milyon sazan yavrusu göl ve göletlerdeki balık popülasyonlarının desteklenmesi amacıyla Edirne'nin ilçelerine ve Marmara Bölgesi'ndeki 7 kente gönderildi.

Tesiste modern teknolojiler kullanılarak üretimi yapılan pullu sazanlar 3 santimetre boya geldikten sonra hasat edildi.

Bakanlıkça su kaynakları ve ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması amacıyla başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Edirne'de üretilen 9 milyon balığın 2 milyon 500 bini Bursa, 1 milyon 500 bini Çanakkale, 1 milyon 335 bini Kırklareli, 937 bini İstanbul, 220 bini Tekirdağ, 50 bini Yalova, 25 bini Bilecik'teki göl ve göletlere salındı.

Yetiştirilen balıkların 2 milyon 433 bini ise Edirne'deki 118 göl ve gölete bırakıldı.

Açıklamada, balıkçılığın sürdürülebilir olmasının kurallara bağlı avcılık ile mümkün olduğuna işaret edilerek "Kaynaklarımızın korunması, sürdürülebilirlik ve balıklandırma programının başarıya ulaşması için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, bırakılan yavruların büyümesi için en az bir kez üremesine imkan verilmelidir." ifadesi kullanıldı.

Edirne'de yetiştirilen 9 milyon sazan yavrusu Marmara Bölgesi'ndeki göl ve göletlere salındı

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