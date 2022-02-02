YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de yıldırım isabet eden köydeki 2 bin 500 saman balyası yandı

Edirne'de yıldırım isabet eden köydeki 2 bin 500 saman balyası yandı

02.02.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yıldırım isabet eden köydeki 2 bin 500 saman balyası yandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde yıldırım isabet eden köydeki saman balyaları yandı.

Şabanmera köyünde saman balyalarının bulunduğu alana yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köydeki iş makineleri de yangın söndürme çalışmalarında kullanıldı.

Yaklaşık 2 bin 500 saman balyasının yanmasına neden olan alevler yoğun müdahaleler sonucu söndürüldü.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve MHP İlçe Başkanı Adnan İnan, köye giderek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de Yunus Emre anma etkinlikleri kapsamında Ahmet Özhan konser verdiEdirne'de Yunus Emre anma etkinlikleri kapsamında Ahmet Özhan konser verdi
Iğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildiIğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildi
Tekirdağ'da adliye önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandıTekirdağ'da adliye önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan

Edirne Namaz Vakitleri 2 Şubat Çarşamba

İmsak
06:50
Sabah
08:18
Öğle
13:32
İkindi
16:11
Akşam
18:37
Yatsı
19:59
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Ünlü müzisyen Ceylan Ertem'in takıntılı hayran kabusu! Ona yakın olmak için cinsiyetini bile değiştirdi

Ünlü müzisyen Ceylan Ertem'in takıntılı hayran kabusu! Ona yakın olmak için cinsiyetini bile değiştirdi

100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.