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Edirne'de yol kenarında bulunan uyuşturucunun izini süren polis 4 şüpheliyi yakaladı

11.12.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 4 aylık çalışma sonucu tespit edilen şüpheliler tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında çalılık alanda bulunan uyuşturucunun izini sürerek 4 şüpheliyi yakaladı.

Karayolları ekipleri, yaklaşık 4 ay önce İstanbul - Edirne otoyolu kenarında çalılık alanda, içerisinde paketlenmiş madde bulunan çantayı fark edince durumu polise bildirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çantada 29 paket halinde 14 kilo 450 gram skunk olduğunu tespit etti.

Çalışmalarını titizlikle sürdüren polis ekipleri, uyuşturucuyla bağlantısı olduğunu belirlediği M.S, Ö.M, M.A. ve A.H'yi İstanbul ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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