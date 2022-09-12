Edirne'de yolcu minibüsünün çarptığı kadın öldü

EDİRNE (AA) - Edirne'de yolcu minibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen şehir içi yolcu minibüsü, Abdurrahman Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen F.T'ye (44) çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri F.T'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

F.T'nin cenazesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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