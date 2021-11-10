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Edirne'deki "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık operasyonu zanlıları serbest bırakıldı

10.11.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'deki "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık operasyonu zanlıları serbest bırakıldı

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 9 ilde "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından, K.M.M, H.H.S, U.K, M.T, E.T. ve E.D. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarından yurda lüks otomobil ve ikiz plakalı araçlarla kaçak eşya getiren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı. Ekiplerce Edirne merkezli İstanbul, Sakarya, Düzce, İzmir, Eskişehir, Bursa, Antalya ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında gümrük personelinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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