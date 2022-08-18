Edirne'deki tarihi konaklar restore edilecek

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kentteki tarihi konakların restore edileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, tarihi konakların en önemli örneklerinin bulunduğu Kaleiçi semtinde incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbıyık, Edirne'nin çok kıymetli tarihi ve kültürel eserlere sahip olduğunu belirtti.

Sivil mimari örneklerinden olan tarihi konakların restore edilerek yaşatılması gerektiğini aktaran Kırbıyık şunları kaydetti:

"Taşıdığı özellikler itibarıyla geçmişimizin dokusunu günümüze taşıyan konaklarımızı gezdik. Biliyorsunuz sadece Kaleiçi semtimizde 430 tescilli konak bulunmakta. Tarihi konaklar bulunduğu şehrin kültürü, tarihi ve kent hafızası için son derece önemli. Her bir tarihi yapı o şehrin kültürünün yaşatılmasına büyük katkı sunuyor. Bizler de bu noktadan hareketle konaklarımızın restore edilip işlevlendirilerek yaşatılması konusunda gereken tüm çalışmaları yapmak istiyoruz."

Kırbıyık, Çilingirler Caddesi'nde Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin yapılacağını belirtti.

Kırbıyık'ın inceleme gezisine TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

