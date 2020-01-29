Edirne'den deprem bölgesine 4 yardım tırı gönderildi

EDİRNE (AA) - Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 4 tır, Edirne'den yola çıktı.

Edirne AFAD öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında 46 ton pirinç, 27 ton gıda malzemesi, 2 bin 400 ton sıvı yağ, battaniye, ısıtıcı ve giyecekler, Mimar Sinan Spor Salonu'nda toplandı.

Bu arada minik yürekler de depremzedeleri unutmadı. Bir oyuncağın üzerindeki "Bu da benden sana küçük bir hediye. Ona iyi bak olur mu? Ayşe." yazılı not yürekleri bir kez daha ısıttı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, spor salonundaki görevlilerin çalışmalarını inceledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ depreminin milleti derin bir acıya sevk ettiğini söyledi.

Depremlere karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak gerektiğini belirten Canalp, "Deprem meydana geldikten sonra da bu tedbirleri hızlı ve seri şekilde uygulamaya koymak büyük bir ehemmiyet arz ediyor. Bu son depremde de devletimiz, bütün kurumlarıyla çok hızlı ve seri şekilde deprem bölgesine hareket etmiş ve gerekli her türlü tedbiri de almıştır. Devlet kurumlarımızın almış olduğu bu tedbirlere, milletimiz de çok hızlı bir şekilde duyarlılık göstermiş ve memleketimizin her bir tarafında yardım kampanyaları düzenlenmiştir." dedi.