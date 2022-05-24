"Edirne'den İstanbul'a Bir Cihan Hükümdarının Yolculuğu: Fatih Sultan Mehmet" söyleşisi

EDİRNE (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi öncesi Edirne'de döktürdüğü topların dünya topçuluk tarihine büyük katkı sağladığını söyledi.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne'deki Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nde "Edirne'de İstanbul'a Bir Cihan Hükümdarının Yolculuğu: Fatih Sultan Mehmet" söyleşisi FSMVÜ Tarih Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi İlhami Danış'ın moderatörlüğünde düzenlendi.

Prof. Dr. Özcan, söyleşide, Fatih Sultan Mehmet'in 1431 yılında Edirne'de doğduğunu ve şehzadelik dönemine kadar ilk eğitimini bu kentte aldığını ifade etti.

Fatih'in dönemin en iyi hocalarından dersler aldığını belirten Özcan, gerek Edirne gerekse Manisa'daki şehzadelik yıllarında kendisini her anlamda yetiştirdiğini dile getirdi.

Özcan, İstanbul'un fethi hazırlıklarının her yönüyle Edirne'de yapıldığını anlattı.

Fatih'in hedef olarak gördüğü İstanbul'un fethi için Karaman seferinden dönüşte 1451 yılında Rumeli Hisarı'nı inşa ettirdiğini anlatan Özcan, böylece kuşatmanın ilk adımının atıldığını söyledi.

Özcan, şunları kaydetti:

"Fetih hazırlıkları Edirne'de yapıldı. O dönemin en büyük silah araçları toplardı. Osmanlıların Fatih döneminde dünya topçuluk tarihine büyük katkılar yaptığını söyleyebiliriz. Fatih'in çok büyük çaplı toplar döktürdüğünü biliyoruz. Muslihiddin Bey ve Saruca Bey gibi bazı topçu ustaları olduğunu biliyoruz ancak Bizans'tan kaçan Macar top ustası Urban, Osmanlı'ya geliyor. Yabancı ustalardan da yararlandı ve onlara çok büyük çaplı toplar döktürdü. Darbzen denen topun en büyüğü olan Şahi topu burada döktürüldü. O topun İstanbul'a nakli 2 ay sürdü."

- Batı seferleri için Edirne toplanma noktası

Prof. Dr. Özcan, Edirne'nin, Osmanlı'nın batı seferleri için önemli bir durak olduğunu söyledi.

Batı seferleri için Osmanlı'nın toplanma noktasının Edirne Ovası olduğunu aktaran Özcan, "O bakımdan Edirne'nin çok önemli bir menzil olduğunu söyleyebiliriz. Padişah orduyu İstanbul'dan uğurlar ya da kendisi kumandanlık eder ancak büyük tımarlı sipahiler, eyalet kuvvetlerinin toplanma yeri Edirne'dir. O yönüyle Edirne'nin mutlaka bilinmesi gerekir. Edirne, bir serhad şehri olarak bu anlamda çok önemlidir." diye konuştu.

Programa, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

