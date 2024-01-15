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Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir kişi yakalandı

15.01.2024 11:23 | Son Güncelleme:
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Edirne'de, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan yurt dışı çıkış yasağı ve aranma kaydı bulunan zanlı Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı.

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir kişi yakalandı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkararak faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan araştırma ve takip sonucu, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan yurt dışı çıkış yasağı ve aranma kaydı bulunan zanlı sınır hattında yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken askeri yasak bölgede yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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