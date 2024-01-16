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Edirneli kadınların ürettiği yöresel ürünler internet üzerinden dünya pazarında

16.01.2024 09:39 | Son Güncelleme:
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Edirne'deki kadın kooperatiflerinde üretilen yöresel ürünlerle el sanatları ürünleri e-ticaret üzerinden pazarlanmaya başlandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla kentin meşhur yöresel ürünlerinin markalaşması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı çalışma başlattı.

Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) laboratuvarlarında gıda analizleri yapılan ürünler, "Edirne Yöresel" markasıyla paketlendi.

Kadın kooperatiflerinin üretimleri "edirneyoresel.com.tr" internet sitesi üzerinden satışa sunuldu.

Siteden ilk alışverişi Vali Sezer yaptı.

Siteden pirinçli mantı, kahvaltılık poy, Meriç yer fıstığı, Karaağaç cevizi, çıtır kabak reçeli, Karaağaç acı biberi, İpsala pirinci, Mahmutköy kuru fasulyesi gibi gıda ürünlerinin yanı sıra deri çanta ve cüzdan gibi el sanatları ürünleri de satın alınabiliyor.

İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ

Vakıf Müdürü Hicran Bali, AA muhabirine ürünlerin ilk günden yoğun sipariş almaya başladığını söyledi.

"Edirne Yöresel" markasıyla güçlü bir pazar ağı oluşturarak yerli üreticilerin kalkınmasına destek olmayı hedeflediklerini ifade eden Bali, "Edirne'de biri tarımsal kalkınma kooperatifi olmak üzere 16 kadın kooperatifi var. Bu kooperatiflerin hepsinin farklı ürünleri mevcut ve kendi imkanlarıyla bunların satışını yapmaya çalışıyor. Valimiz Yunus Sezer'in talimatıyla bu kooperatiflerde satılan ürünlerin ulusal ve uluslararası düzeyde daha çok pazara ulaşması için çalışma başlatıldı." dedi.

Bali, ilerleyen günlerde ürün çeşidinin artırılacağını dile getirdi.

Tüm ürünlerin hijyenik şartlarda hazırlandığının altını çizen Bali, şöyle konuştu:

"Coğrafi işaretli ürünlerin satışı konusunda da Valimiz çok titiz davrandı. Kooperatiflerin ürünlerinin yanı sıra kentteki yerel firmaların ürünlerini de satışa sunuyoruz. Coğrafi işaretli peynir ve badem ezmesi gibi ürünler başta olmak üzere ürün çeşitliliğini artırıyoruz. Tava ciğerinin yanında servis edilen Karaağaç acı biberini cam kavanozlara koyduk, biberin yeşil hali de turşu olarak hazırlandı. Tüm ürünler, kadınlarımız tarafından hijyenik şartlarda hazırlanıyor. Meriç yer fıstığı, lezzetiyle birçok yer fıstığıyla rekabet edebilecek düzeyde. Fıstık ezmesi ve yağı da talep görüyor. İnşallah ilerleyen günlerde bu ürünlerin yurt dışına satılmasına da vesile olacağız."

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e-ticaret Edirne Valiliği satış

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