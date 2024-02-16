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Edirne'nin 15. yüzyıl eserlerinden Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyonuna başlandı

AA AA
16.02.2024 13:39 | Son Güncelleme:
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Edirne'de 15. yüzyıl yapısı Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyon çalışmalarına Vali Yunus Sezer'in talimatıyla başlandı.

Sezer, çalışmaların başladığı Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki hamamı ve çevresini gezerek Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan bilgi aldı.

Vali Sezer, AA muhabirine Edirne'nin sahip olduğu tarihi değerlerle dünyada örneğine ender rastlanan kentlerden biri olduğunu söyledi.

Kentte Selimiye Camisi, Edirne Sarayı, Şükrü Paşa Anıtı ve tarihi konaklardaki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü anımsatan Sezer, şunları kaydetti:

"Gazi Mihal Hamamı bizim Avrupa'dan gelişte ilk göze çarpan eserlerimizden. Yıkık bir şekildeydi ve buranın restorasyon çalışmalarına başladık. Amacımız Edirne'de restore edilmeyen hiçbir tarihi yapının kalmaması. Bu noktada Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Valilik kaynaklarıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Sezer, yapının, yeniden hamam olarak kullanılmasının zor olduğunu, müze veya farklı bir amaçla hizmet verebileceğini dile getirdi.

Hamamın duvarlarının bir bölümünde yoldan dolayı çatlaklar oluştuğunu ifade eden Sezer, "Çünkü ağır tonajlı araçlar geçiyor. Orada yolla hamamın dış duvarı arasında bir istinat duvarı yapılması gerekiyor. Asıl iş o zaten. Ondan sonra da iç restorasyonuna başlayacağız. Arkadaşlarımızın aktardığı kadarıyla örneği bulunmayan bir hamam. İç işlemeleriyle yapısıyla Gazi Mihal, 15. yüzyıldan beri ayakta duran bir hamamımız. İnşallah hayırlı olur." diye konuştu.

1422'DE İNŞA EDİLDİ

Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam 1422 yılında inşa edildi.

Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'daki Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.

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