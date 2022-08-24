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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tahrip edilen Adalet Anıtı'nın yerine yenisi yaptırıldı

24.08.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tahrip edilen Adalet Anıtı'nın yerine yenisi yaptırıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tahrip edilen Adalet Anıtı'nın yerine yenisi yaptırıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde geçen aylarda ateşe verilerek tahrip edilen Adalet Anıtı'nın yenisi yaptırıldı.

Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yapımı tamamlanan anıt düzenlenen törenle açıldı.

Belediye Başkanı Özlem Becan, törende yaptığı konuşmada, ilçenin sembol yerlerinden olan Adalet Meydanı'ndaki anıta yapılan saldırının herkesi üzdüğünü dile getirdi.

Becan, tahrip edilen anıtın yerine daha büyüğünün yaptırıldığını vurguladı.

Törene Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, çevre ilçe ve beldelerin belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Anıt 4 Şubat'ta ateşe verilmiş, anıtı saran alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülmüştü.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.Ç (43) ve Y.A. (16) emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilmiş, Ş.Ç çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken diğer şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tahrip edilen Adalet Anıtı'nın yerine yenisi yaptırıldı

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