Edis 9 kiloluk Swarovski taşlı sahne kostümüyle ağızları açık bıraktı! 'Işığın göz kamaştırıyor'

Edis, sahne tarzlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. En son Azerbaycan konserindeki kıyafetiyle gündem olan Edis, bu sefer de Münih konserindeki kıyafetiyle konuşuluyor. Ünlü sanatçı 9 kiloluk Swarovski taşlı sahne kostümüyle hayran bıraktı.

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Edis, Avrupa konserlerine devam ediyor.

Dün akşam Almanya Münih'te konser veren sanatçı, sahne tarzıyla büyük beğeni topladı.

Ekru renkte ışıltılı kıyafet tercih eden Edis'in kostümünün 9 kilo olduğu açıklandı.

Ünlü sanatçı komple Swarovski taşlarla kaplı olan kıyafeti ile izleyicilere müzik keyfinin yanında seyir zevki de yaşattı.

28 Kasım 1990, Londra doğuml olan Edis, İzmir'de büyümüştür. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Edis, Dinle Sevgili ve Hayatımın rolü dizilerinde rol aldı.

'Benim Ol' şarkısı ile başarıyı yakalayan Edis, özellikle Gülşen'den büyük destek alıyor.

Daha önce Çağla Şıkel ile evlenmek istediğini söyleyen Edis, bu açıklamasıyla magazin basınında uzun süre konuşulmuştu.



