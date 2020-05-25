MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Edis'in konser anısı! 'Yol ağzı bir yerde giyinip, soyunmaya çalışıyorum'

Edis'in konser anısı! 'Yol ağzı bir yerde giyinip, soyunmaya çalışıyorum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 16:08 | Son Güncelleme

Şarkıcı Edis, katıldığı programda baştan sona sorunlarla geçen konserinde yaşadıklarını anlattı. Edis'in açıklamaları hayranlarını güldürdü.

Edis'in konser anısı! 'Yol ağzı bir yerde giyinip, soyunmaya çalışıyorum'

Geçtiğimiz günlerde Aybüke Albere ile sarılarak verdiği pozu çok konuşulan Edis Görgülü, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Görgülü, "Bugüne kadar baştan sona sorunlu geçen bir konserin oldu mu?" sorusuna yanıt verdi.

"İnsanların yüz ifadelerini görmeliydiniz" diyen Görgülü, o anısını şu sözlerle anlattı:

"İlk büyük konserim olduğu için çok heyecanlıydım sanırım. İnanılmaz hazırlandım. O gün yanımda iki tane farklı kıyafet getirdim. Birinci yarıda birini, ikinci yarıda diğerini giyerim diye düşündüm. Şarkının iki dakikalık bir boşluk yeri vardı. İçeri giyip, hemen beyaz kombini giyeceğiz. Bu sırada benimle çalışan arkadaşım da bu işte yeni. İki dakikada o kıyafeti giyemeyeceğimizi bize kimse söylemedi.

2691232_ae27bfae30ee9df0349c13877b8a9586_640x640

Ben terler içinde kaldığım için o siyah pantolon üzerime yapıştı ve çıkmadı. O sırada kuliste değilim. Resmen yol ağzı bir yerde giyinip, soyunmaya çalışıyorum. İnsanlar müziğe tempo tutmaya başladı. Birlikte çalıştığım arkadaşım pantolonu bacaklarımdan çekmeye çalışıyordu ve o anda şarkı çalınca 'Bir Derdim Var'ı söylemeye başladım. Şarkı bitene kadar, kuliste şarkıyı söyledim.

Ben sahneye geri çıkabildiğimde şarkı bitmişti. İnsanların yüz ifadelerini görmeliydiniz. Çok komikti gerçekten. İşine bu kadar inanırsan bazen böyle tecrübeler olabiliyor. Bunları yaşamak iyi oldu."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı
Harekete geçti! 'Bakanlığı ziyaret edip...'Harekete geçti! 'Bakanlığı ziyaret edip...'
Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Bayramı kana bulayacaklardı! Yakalandılar

Bayramı kana bulayacaklardı! Yakalandılar

Acı yüzünden hastaneye gitti, şoke eden gerçeği öğrendi

Acı yüzünden hastaneye gitti, şoke eden gerçeği öğrendi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Survivor Nisa gece yarısı uyanıp...

Survivor Nisa gece yarısı uyanıp...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Survivor'dan elenen Mert'ten ilk paylaşım!

Survivor'dan elenen Mert'ten ilk paylaşım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalçasını büyüten Linet'ten süper mini şortlu poz

Kalçasını büyütmüştü! Süper mini şortlu poz

Gökhan Tepe oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Haluk Levent Kaş için harekete geçti! 'Bakanlığı ziyaret edip...'

Harekete geçti! 'Bakanlığı ziyaret edip...'

Acun Ilıcalı, yayını kapatmayı unutunca... 'Yayın faydalı oldu mu?'

Canlı yayını kapatmayı unutunca...

Serel Yereli sütyensiz paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekti

Sütyensiz pozlarıyla gündem oldu!

Demet Akalın itiraf etti! 'Ben bayağı müsrifmişim'

İtiraf etti: Çok masraf ediyormuşum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.