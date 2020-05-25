Edis'in konser anısı! 'Yol ağzı bir yerde giyinip, soyunmaya çalışıyorum'

Geçtiğimiz günlerde Aybüke Albere ile sarılarak verdiği pozu çok konuşulan Edis Görgülü, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Görgülü, "Bugüne kadar baştan sona sorunlu geçen bir konserin oldu mu?" sorusuna yanıt verdi.

"İnsanların yüz ifadelerini görmeliydiniz" diyen Görgülü, o anısını şu sözlerle anlattı:

"İlk büyük konserim olduğu için çok heyecanlıydım sanırım. İnanılmaz hazırlandım. O gün yanımda iki tane farklı kıyafet getirdim. Birinci yarıda birini, ikinci yarıda diğerini giyerim diye düşündüm. Şarkının iki dakikalık bir boşluk yeri vardı. İçeri giyip, hemen beyaz kombini giyeceğiz. Bu sırada benimle çalışan arkadaşım da bu işte yeni. İki dakikada o kıyafeti giyemeyeceğimizi bize kimse söylemedi.

Ben terler içinde kaldığım için o siyah pantolon üzerime yapıştı ve çıkmadı. O sırada kuliste değilim. Resmen yol ağzı bir yerde giyinip, soyunmaya çalışıyorum. İnsanlar müziğe tempo tutmaya başladı. Birlikte çalıştığım arkadaşım pantolonu bacaklarımdan çekmeye çalışıyordu ve o anda şarkı çalınca 'Bir Derdim Var'ı söylemeye başladım. Şarkı bitene kadar, kuliste şarkıyı söyledim.

Ben sahneye geri çıkabildiğimde şarkı bitmişti. İnsanların yüz ifadelerini görmeliydiniz. Çok komikti gerçekten. İşine bu kadar inanırsan bazen böyle tecrübeler olabiliyor. Bunları yaşamak iyi oldu."

