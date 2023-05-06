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Edis’in son halini görenler tanıyamadı! Yeni imajı gündem oldu

06.05.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arıyorum, Dudak, Martılar gibi birçok başarılı şarkıya imza atan Edis son röportajındaki tarzı ve söyledikleri ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Yakışıklılığı ile her zaman beğeni toplayan Edis’in son halini görenler yeni imajına dikkat çekti.

Edis’in son halini görenler tanıyamadı! Yeni imajı gündem oldu

Başarılı şarkıları ve sahne performansları ile son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan Edis’in röportajı gündem oldu. Kendisine sorulan bir sorunun üzerine Edis, Eurovision için Azerbaycan’dan teklif gelirse kabul edeceğini söyledi. Röportaj veren ünlü ismin son halini görenler tanıyamadı.

32 yaşındaki ünlü şarkıcıyı görenler “Yazıyı okuyana kadar kime benziyor diyordum”, “Tanıyamadım desem”, “Noldu sana” yorumlarında bulundu.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları ise “Çok yakışmış. Çok tarz olmuş. O bir popstar.” yorumunu yaptı.

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