Edis ve Gülşen kalça tokuşturdu! Arkadaşının kucağına çıktı

Alaçatı'da konser veren Gülşen yine sahnede coştu. Sarı elbisesiyle sahneye çıkan Gülşen'i Edis ve diğer arkadaşları yalnız bırakmadı. Konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Gülşen danslarıyla ve hareketleriyle olay oldu.

ERKEK ARKADAŞININ KUCAĞINA ÇIKTI

Sarı renkteki kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gülşen, şarkı aralarında seyircilerin arasında gezdi. Daha önce de bir arkadaşının kucağına oturduğu için gündem olan Gülşen yine bir erkek arkadaşına sarılarak kucağına çıktı.

Gülşen'in o anları da konserdeki kişiler tarafından kayda alındı.

EDİS'LE KALÇA DANSI YAPTILAR

Gülşen, kendisini dinlemeye gelen Edis'i de sahneye çıkardı. Daha önce birlikte düet yaptığı Edis'le 'Martılar' şarkısını söyledi. Danslarıyla her daim adından söz ettiren Gülşen, Edis'le kalça dansı yapmayı da ihmal etmedi.





