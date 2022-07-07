MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Edis ve Gülşen kalça tokuşturdu! Arkadaşının kucağına çıktı

Edis ve Gülşen kalça tokuşturdu! Arkadaşının kucağına çıktı

07.07.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne kostümleriyle adından söz ettiren Gülşen son konserinde önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'le kalça dansı yaptı. Alaçatı'da sahne alan Gülşen'i arkadaşları yalnız bırakmadı. Edis ile kalça tokuşturan ünlü şarkıcı yine sosyal medyaya damga vurdu.

Alaçatı'da konser veren Gülşen yine sahnede coştu. Sarı elbisesiyle sahneye çıkan Gülşen'i Edis ve diğer arkadaşları yalnız bırakmadı. Konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Gülşen danslarıyla ve hareketleriyle olay oldu.

ERKEK ARKADAŞININ KUCAĞINA ÇIKTI

Sarı renkteki kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gülşen, şarkı aralarında seyircilerin arasında gezdi. Daha önce de bir arkadaşının kucağına oturduğu için gündem olan Gülşen yine bir erkek arkadaşına sarılarak kucağına çıktı.

Gülşen'in o anları da konserdeki kişiler tarafından kayda alındı.

gulsen-konserinde-yine-yerinde-duramadi-once-15063870_3085_m

EDİS'LE KALÇA DANSI YAPTILAR

Gülşen, kendisini dinlemeye gelen Edis'i de sahneye çıkardı. Daha önce birlikte düet yaptığı Edis'le 'Martılar' şarkısını söyledi. Danslarıyla her daim adından söz ettiren Gülşen, Edis'le kalça dansı yapmayı da ihmal etmedi.

hpphq

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anlaşamadılar! Boşandığı eşi bakın ne kadar ödediAnlaşamadılar! Boşandığı eşi bakın ne kadar ödedi
4 yıllık evlilik bitti! Ünlü oyuncu tek celsede boşandı4 yıllık evlilik bitti! Ünlü oyuncu tek celsede boşandı
Üstsüz pozuna abisi yorum yapınca...Üstsüz pozuna abisi yorum yapınca...
Anahtar Kelimeler:
edis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı

İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Kıdem tazminatına da zam geldi!

Kıdem tazminatına da zam geldi!

İlginizi Çekebilir

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Sarımsak hakkında çok az şey biliyorsunuz! En doğru hali...

Sarımsak hakkında çok az şey biliyorsunuz! En doğru hali...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

İşkence gibi olan baş ağrıları şıp diye geçsin

İşkence gibi olan baş ağrıları şıp diye geçsin

Tuvalette düşük yaptı 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Tuvalette düşük yaptı 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.