SPOR

Edoardo Reja: İstediğimiz sonucu alabiliriz

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 10.10.2019 20:19 | Son Güncelleme

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. hafta maçında yarın Türkiye ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak Arnavutluk Milli Takımı'nın teknik direktörü Edoardo Reja, "90 dakika boyunca istikrarlı bir şekilde iyi oyunumuzu sürdürürsek istediğimiz sonucu alabiliriz." dedi.

Edoardo Reja: İstediğimiz sonucu alabiliriz

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran İtalyan teknik adam, Türkiye'nin önemli futbolcuları kadrosunda bulunduran güçlü bir takım olduğunu belirtti.

Türkiye'nin grupta oynadığı tüm maçları analiz ettiklerini aktaran Reja, "Türkiye'nin Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu gibi kaliteli oyuncuları var. Sadece hücumda değil diğer bölgelerde de iyi oyunculara sahipler. İstediğimiz sonucu alabilmemiz için maçın sonuna kadar konsantrasyonumuzu korumamız gerek. İyi bir maç çıkarmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye karşısında kolektif ve bireysel anlamda iyi olmaları gerektiğini vurgulayan Reja, "İki takım için de karar verici ve yol belirleyici bir maç olacak. Taktik olarak güçlü olmamız lazım. Bütün detaylara karşı dikkatli olmalıyız. 90 dakika boyunca istikrarlı bir şekilde iyi oyunumuzu sürdürürsek istediğimiz sonucu alabiliriz." diye konuştu.

Elseid Hysaj'ın sakatlığından dolayı oynayamayacak olmasının takımı adına önemli bir eksik olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Maç için pozitif düşüncülere sahibim. Sahada en iyi performansımızı sergileyerek istediğimiz sonuca odaklanmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

LEDIAN MEMUSHAJ: ZOR BİR MAÇ OLACAK

Arnavutluk Milli Takımı'nın oyuncusu Ledian Memushaj, Türkiye ile çok zor bir maç yapacaklarını kaydetti.

Eksiklere rağmen karşılaşmaya hazır olduklarını aktaran Memushaj, "İyi bir oyun çıkartacağımızı düşünüyorum. Zor bir maç olacak. Şansımız var. Elimizden geleni yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
Ozan Tufan'dan Emre Belözoğlu ve F.Bahçe itiraflarıOzan Tufan'dan Emre Belözoğlu ve F.Bahçe itirafları
Barış Pınarı Harekatı için Şenol Güneş'ten flaş açıklama!Barış Pınarı Harekatı için Şenol Güneş'ten flaş açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Milli Takımı Edoardo Reja

En Çok Okunan Haberler

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Beşiktaş'a bir başkana adayı daha

Beşiktaş'a bir başkana adayı daha

Nzonzi'den flaş ayrılık açıklaması!

Nzonzi'den flaş ayrılık açıklaması!

Flaş! Real Madrid transferi resmen açıkladı

Flaş! Real Madrid transferi resmen açıkladı

Denizlispor'dan Daum açıklaması

Denizlispor'dan Daum açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edoardo Reja: İstediğimiz sonucu alabiliriz

Arnavutluk'un Türkiye umudu

Ozan Tufan'dan Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe itirafları

Ozan Tufan'dan Emre Belözoğlu ve F.Bahçe itirafları

Barış Pınarı Harekatı için Şenol Güneş'ten flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı için Şenol Güneş'ten flaş açıklama!

A Milli Futbol Takımı'nda Emre Belözoğlu takımla çalıştı

Millilerde Emre Belözoğlu sevinci

Arnavutluk Milli Takımı'ndan Veseli ve Trashi'den Türkiye değerlendirmesi

Arnavutluk'un Türkiye umudu

Merih Demiral: Ronaldo Türkler'i çok seviyor

'Ronaldo Türkler'i çok seviyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.