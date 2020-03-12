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Edremit Belediyesi korona virüs fırsatçılarına karşı harekete geçti

VAN HABERLERİ  | 12.03.2020 12:24 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde korona virüs nedeniyle marketlerde satılan ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı denetim yaptı.Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, Türkiye’de ilk korona virüs vakasının yaşanmasından sonra gıda, maske ve hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışları uygulanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Van’ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde korona virüs nedeniyle marketlerde satılan ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı denetim yaptı.
Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, Türkiye’de ilk korona virüs vakasının yaşanmasından sonra gıda, maske ve hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışları uygulanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Çin’den birçok ülkeye yayılan korona virüsten dolayı birçok market ve pazarlamacı; gıda ürünleri başta olmak üzere ellerinde olan N95 maskesi, cerrahi maske, eldiven, ateş ölçer, koruyucu tulumlar, kolonyalar ve dezenfektanları fahiş fiyatlara satmaya başlamıştı. Birçok kentte bu tür fahiş fiyatlar uygulanırken, Edremit Belediyesi de ilçedeki iş yerlerine yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, fiyat, yerli üretim ve logo tanıtım bilgisi, indirim fiyatına esas gerçeklik ve son kullanma tarihi denetimlerini gerçekleştirdi. Edremitli vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri için tüm denetimleri eksiksiz olarak gerçekleştiren zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere ise Kabahatler Kanunu gereğince işlem uyguluyor. Fahiş fiyat artışlarıyla ilgili ilçe sakinlerine uyarılarda bulunan belediye ekipleri, bu tür konularla karşılaşılması durumunda ’Alo 153’ numarasının aranmasını istedi.

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