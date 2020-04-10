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Edremit Belediyesinden çiftçilere sebze fidesi desteği

VAN HABERLERİ  | 10.04.2020 12:17 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediyesi, yaşanan korona virüs salgını nedeniyle tarlasına gidemeyen çiftçilerin ekimlerini yapılabilmeleri noktasında çeşitli yardımlarının yanı sıra sebze fidesi desteğini başlattı.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele konusunda sıkı tedbirler uygulanırken, tarımsal faaliyetlerin durmaması için de çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Edremit Belediyesinden çiftçilere sebze fidesi desteği

Van’ın Edremit Belediyesi, yaşanan korona virüs salgını nedeniyle tarlasına gidemeyen çiftçilerin ekimlerini yapılabilmeleri noktasında çeşitli yardımlarının yanı sıra sebze fidesi desteğini başlattı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele konusunda sıkı tedbirler uygulanırken, tarımsal faaliyetlerin durmaması için de çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere yönelik başlattığı tohum desteğinin ardından Edremit Belediyesi de çiftçiler için seferber oldu. Vatandaşların evde kalmaları ve çiftçilerin tarlalarını sürmeleri noktasında her türlü konuda destek olacaklarını vurgulayan Edremit Belediyesi, ‘Senin İçin Tarladayım’ diyen çiftçi için 150 bin fide desteği projesini başlattı. Gerekli duyuruları yapan Edremit Belediyesi, Mayıs 2020 tarihi itibari ile fideleri çiftçilere dağıtmaya başlayacak.

“Çiftçilerimizin her türlü sıkıntılarında yanlarındayız”
Başlattıkları proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yaşanan salgın sürecinde üretimi arttırmak, çiftçilerin kalkınmasına katkı sağlamak ve tarımın gelişmesi amacıyla fide desteklerine büyük önem verdiklerini söyledi. Evinden dışarı çıkamayan vatandaşların tarlaları ile ilgili yapacakları tüm çalışmalarda belediye olarak destek vereceklerini vurgulayan Başkan Say, “Mayıs ayı itibari ile dağıtımına başlayacağımız fidelerle inşallah Edremitli çiftçilerimizin büyük bir sıkıntısını gidermiş olacağız. Önemle ihtiyaç duyduğumuz ve ekim sezonu olması itibari ile bu süreçte elbirliğiyle çiftçilerimize gereken desteği vermeliyiz. Sadece fide desteği ile kalmayıp, çiftçilerimizin tarlalarıyla ilgili her türlü sıkıntıları noktasında da yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Salgının yaşandığı bu gibi süreçleri ancak el ele vererek üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Edremit Belediyesinden çiftçilere sebze fidesi desteği

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