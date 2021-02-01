Edremit Belediyesi’nden çocuklara deney saatleri

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik online “Deney Saatleri” programına başladı.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle uzak eğitim gören öğrenciler yarıyıl tatiline girdi. Daha önce çocuklara online olarak İngilizce kursları sunan Edremit Belediyesi, yarıyıl tatilinde de çocukların verimli zaman geçirmesi için ücretsiz “Deney Saatleri” adı altında online program başlattı.

Yarıyıl tatilinde 7-14 yaş arası çocukların eğlenceli ve eğitici vakit geçirmeleri için Edremit Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından zoom sistemi üzerinden düzenlenen “Deney Saatleri”nin ilkine 50 öğrenci katılım sağladı. Öğrenciler ilk derste eğitici Özgür Deniz Yavuz eşliğinde evde kolaylıkla bulunabilecek malzemelerle robot el yaparak küçük motor gelişimlerini keşfederken, robotik el ve işlevlerini de deneyimleyerek yeni şeyler öğrendiler. Edremit Belediyesi tarafından yapılan duyuruda; Deney Saatleri programına katılmak isteyen öğrencilerin, belediye web sitesi üzerinden form doldurmasının yeterli olacağı açıklandı.

