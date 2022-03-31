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Edremit Körfezi'nde "başak zeytinlerden" 500 ton rafine yağ elde edildi

31.03.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edremit Körfezi'nde "başak zeytinlerden" 500 ton rafine yağ elde edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçelerinde hasat sonrası başak zeytinlerden sıkılan 500 ton yağ, rafine edilerek tüketime sunuldu.

Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'nde hasadın sona ermesinin ardından ağaç diplerine dökülen ve "başak" olarak tabir edilen taneler vatandaşlar tarafından toplandı.

Zeytinlerin fabrikalarda sıkılmasıyla yaklaşık 500 ton zeytinyağı ekonomiye kazandırıldı.

Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, AA muhabirine, üreticinin maliyet açısından kurtarmadığı için başak zeytini toplamayarak tarlada bıraktığını, yağ fiyatlarındaki artış nedeniyle başakçılığın yeniden önem kazandığını söyledi.

Zeytinyağına dönüşen başak zeytinlerin fabrikalara da kazanç sağladığını belirten Diker şunları kaydetti:

"Başak zeytinlerden çıkan yağ tabii ki yemeklik vasfında bir yağ olmadığı için rafineri fabrikalarına giderek orada da rafinajlık zeytinyağı üretimi yapıldı. Orada da yine bir sanayinin çarkları çalıştı. Her şeyden önemlisi kendi üretimimiz, kendi değerimiz olan zeytinyağının rafinajlık yağ üretimi tedariği elimizi rahatlattı. Edremit Körfezi'nde en az 500 ton rafinajlık zeytinyağı üretilmiştir. Bu da milli ekonomiye bir kazançtır."

Sızma zeytinyağı tüketemeyenlere, ayçiçeği yağı yerine rafine zeytinyağı tüketmelerini öneren Diker, bu durumun dövizin dışarıya gitmesinin de önüne geçeceğini ifade etti.

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