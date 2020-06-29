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Edremit’te bu proje ile eski evler hayat bulacak

BALIKESİR HABERLERİ  | 29.06.2020 16:23 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde her gün yok olan tarihi evler, Kaymakam Ali Sırmalı’nın öncüğünde Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan’ın işbirliği ile gün yüzüne çıkacak.Kaymakamı Ali Sırmalı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Kazım Arslan ile Ak Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve diğer yetkililerle proje kapsamında uygulama alanında incelemelerde bulundular.Edremit Kaymakamlığı’nın tarafından yürütülen GMKA destekli, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi’nin iştirakçi olarak yer aldığı, ’Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor: Gazi İlyas Caddesi Sokak Sağlıklaştırılması Projesi’nin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.Yetkililere yeni cazibe merkezi olan eski evlerin yeniden hayat bulacağı proje hakkında bilgilerin sunulduğu incelemede, tarihi ve kültürel yapısıyla yeni bir çekim merkezi olacak sokağın kapsamının genişletilmesi ile ilgili de değerlendirme yapıldı.Bu projenin ilçe merkezinde sayılı kalan diğer evleri de içermesi istenirken, tarihi evlerin geleceğe bırakılacak en güzel armağan olacağı ifade edildi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde her gün yok olan tarihi evler, Kaymakam Ali Sırmalı’nın öncüğünde Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan’ın işbirliği ile gün yüzüne çıkacak.
Kaymakamı Ali Sırmalı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Kazım Arslan ile Ak Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve diğer yetkililerle proje kapsamında uygulama alanında incelemelerde bulundular.
Edremit Kaymakamlığı’nın tarafından yürütülen GMKA destekli, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi’nin iştirakçi olarak yer aldığı, ’Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor: Gazi İlyas Caddesi Sokak Sağlıklaştırılması Projesi’nin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.
Yetkililere yeni cazibe merkezi olan eski evlerin yeniden hayat bulacağı proje hakkında bilgilerin sunulduğu incelemede, tarihi ve kültürel yapısıyla yeni bir çekim merkezi olacak sokağın kapsamının genişletilmesi ile ilgili de değerlendirme yapıldı.
Bu projenin ilçe merkezinde sayılı kalan diğer evleri de içermesi istenirken, tarihi evlerin geleceğe bırakılacak en güzel armağan olacağı ifade edildi. Vatandaşlar bu örnek çalışmadan dolayı Kaymakam Ali Sırmalı’ya teşekkür ettiler.

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