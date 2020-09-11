Edremit’te COVID-19 denetimleri devam ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız sürüyor.

Edremit’te yapılan denetimler ile ilgili bilgiler veren Kaymakam Ünsal, “Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere ve kurallara uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için ilçemiz genelinde “sağlık için hepimiz için” mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimlerimiz, denetim ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor” dedi.

Bu mücadeleyi ancak toplumsal sağduyu ve kişisel tedbirler ile hep beraber atlatabiliriz, diyen Kaymakam Ünsal, “İlk günden itibaren denetim ve kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz. İşin ne kadar ciddi olduğunun farkındayız. Kişisel tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu şu son dönemde bir kez daha gördük. Buradan tüm ilçe vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum; herkes maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen uysun" dedi.

Denetimler; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar gibi yemeiçme ve eğlence yerleri olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde gerçekleştiriliyor. Koronavirüsle mücadelede alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis ediliyor.

