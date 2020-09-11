YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremit’te COVID-19 denetimleri devam ediyor

Edremit’te COVID-19 denetimleri devam ediyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.09.2020 11:10 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız sürüyor.Edremit’te yapılan denetimler ile ilgili bilgiler veren Kaymakam Ünsal, “Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere ve kurallara uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız sürüyor.
Edremit’te yapılan denetimler ile ilgili bilgiler veren Kaymakam Ünsal, “Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere ve kurallara uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için ilçemiz genelinde “sağlık için hepimiz için” mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimlerimiz, denetim ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor” dedi.
Bu mücadeleyi ancak toplumsal sağduyu ve kişisel tedbirler ile hep beraber atlatabiliriz, diyen Kaymakam Ünsal, “İlk günden itibaren denetim ve kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz. İşin ne kadar ciddi olduğunun farkındayız. Kişisel tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu şu son dönemde bir kez daha gördük. Buradan tüm ilçe vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum; herkes maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen uysun" dedi.
Denetimler; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar gibi yemeiçme ve eğlence yerleri olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde gerçekleştiriliyor. Koronavirüsle mücadelede alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkiz olsa bu kadar benzer! İkiz olsa bu kadar benzer!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Balıkesir'de annesine aşı yaptıramayan kişi 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakla yaraladı
Balıkesir'de annesine aşı yaptıramayan kişi 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakla yaraladı
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Umutlu bekleyiş hüzünle bitti
Umutlu bekleyiş hüzünle bitti

Balıkesir Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
13:10
İkindi
16:43
Akşam
19:31
Yatsı
20:51

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Akdeniz Eczanesi
Merkez
Denizler Eczanesi
Merkez
Tiritoğlu Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kaymakam Memiş, koronavirüs denetimi yaptı
Kaymakam Memiş, koronavirüs denetimi yaptı
Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı
Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.