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Edremit’te zeka oyunları yarışmasına ilgi büyük oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.02.2020 14:56 | Son Güncelleme

Bu yıl 3.’sü düzenlenen ‘Edremit Zekâ Oyunları Yarışmaları’na 44 okuldan 5 bin üzerinde öğrencinin katıldığı açıklandı.Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen turnuva büyük heyecan içinde geçti.İlçede bulunan 24 İlkokulda Mangala, Pentago, Q-Bitz ve Equilibrio oyunlarına toplam 4 bin144 öğrenci; 20 ortaokulda Reversi, Pentago, Mangala ve Kulami oyunlarında toplam bin 702 öğrenci katıldı.Ödül töreni düzenlendiTurnuvaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık ve Akıl ve Zekâ Oyunları Balıkesir İl Düzenleme Kurulu Üyeleri Fulya Uygun, Nazmi Tuncer, Elif Turhan ve Engin Şahin Equilibrio oyunu finallerini izledikten sonra başarılı olan öğrencilere ödüllerini verdiler.75.

Bu yıl 3.’sü düzenlenen ‘Edremit Zekâ Oyunları Yarışmaları’na 44 okuldan 5 bin üzerinde öğrencinin katıldığı açıklandı.
Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen turnuva büyük heyecan içinde geçti.
İlçede bulunan 24 İlkokulda Mangala, Pentago, Q-Bitz ve Equilibrio oyunlarına toplam 4 bin144 öğrenci; 20 ortaokulda Reversi, Pentago, Mangala ve Kulami oyunlarında toplam bin 702 öğrenci katıldı.
Ödül töreni düzenlendi
Turnuvaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık ve Akıl ve Zekâ Oyunları Balıkesir İl Düzenleme Kurulu Üyeleri Fulya Uygun, Nazmi Tuncer, Elif Turhan ve Engin Şahin Equilibrio oyunu finallerini izledikten sonra başarılı olan öğrencilere ödüllerini verdiler.
75. Yıl Ortaokulunda düzenlenen törene, ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fehim Altun, Şube Müdürleri Hasan Delibey ve Ali Erkoç, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Turnuvada birinci olarak il finallerine katılmaya hak kazanan öğrencilere ödüllerini protokol üyelerinin elinde alırken, dereceye giren öğrencilerin yanında danışman öğretmenlerine de teşekkür belgesi verildi.

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