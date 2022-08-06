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Efe Show'a katılan Kubilay Aka'dan 'fetiş' sorusuna olay itiraf! "Popo severim"

06.08.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay Twitch yayıncısı Efe Uygaç'ın programı Efe Show'a katılan ünlü oyuncu Kubilay Aka, yaptığı itirafla adeta olay yarattı. Seyircilerden gelen 'Fetişin var mı?' sorusu üzerine çekimser bir şekilde yanıt veren başarılı oyuncu, itirafıyla olay yarattı.

Efe Show'a katılan Kubilay Aka'dan 'fetiş' sorusuna olay itiraf! "Popo severim"

Vatanım Sensin ve Çukur dizisi gibi başarılı yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Kubilay Aka, yaptığı itirafla adeta olay yarattı. Geçtiğimiz ay Twitch yayıncısı Efe Uygaç tarafından düzenlenen Efe Show programına katılan başarılı oyuncu, seyircilerden gelen 'Fetiş' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

GELEN SORU SONRASI ŞAŞKINA DÖNDÜ

Twitch yayıncısı Efe Uygaç'ın sunduğu Efe Show'a katılan ve samimi açıklamalarıyla gündeme gelen Kubilay Aka, seyricilerden gelen soru sonrasında şaşkına döndü.

kubilay aka

Bir seyircinin programda Aka'ya, "Her hangi bir fetişin var mı?" sorusunu sorması üzerine başarılı oyuncu düşüncelere daldı.

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"FETİŞİMİ SÖYLEMEMDE BİR SORUN GÖRMÜYORUM"

Bu soru üzerine önce düşünen daha sonrasında ise, "Genç bir insan olarak fetişimi söylememde bir sorun görmüyorum diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

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"BEN POPO ÇOK SEVERİM"

Kubilay Aka bir süre düşündükten sonra, "Ben popo çok severim" diyerek seyircileri gülme krizine soktu.

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Aka'nın itirafı sonrasında seyirciler ünlü oyuncuyu cesaretinden dolayı alkışladı.

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Kubilay Aka itiraf
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