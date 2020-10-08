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Efeders.TV’nin erişim şifreleri dağıtılıyor

AYDIN HABERLERİ  | 08.10.2020 15:23 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi’nin iddialı dijital eğitim projesi Efeders.tv’nin erişim şifrelerinin dağıtımına başlandı.

Efeders.TV’nin erişim şifreleri dağıtılıyor

Efeler Belediyesi’nin iddialı dijital eğitim projesi Efeders.tv’nin erişim şifrelerinin dağıtımına başlandı. Efeler Belediyesi Kültür Evleri, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi, Gençlik Caddesi Okullar Bölgesi ve Uğur Mumcu Parkı’nda dağıtımı gerçekleştirilen ücretsiz erişim şifrelerine, Efelerli öğrenciler ve veliler ilgi gösterdi.
Türkiye’nin en kapsamlı dijital eğitim platformu Efeders.TV, geçtiğimiz hafta Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törenle tanıtılmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekilleri, CHP ve İyi Parti Aydın İl ve İlçe Başkanları ile çevre şehirlerden gelen belediye başkanları ve siyasi parti temsilcilerinin katıldıkları tanıtım toplantısında, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, dijital eğitimde çığır açan projenin startını vermişti. Efeler’deki 52 bin, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye hazırlık öğrencilerine ücretsiz olarak tüm derslerin video ders anlatımları, online deneme sınavları ve online kitaplarını sunan Efeders.tv erişim şifrelerinin dağıtımı belirlenen adreslerde başladı.
Dijital eğitim dünyasına açılan kapının anahtarları olan sisteme giriş şifreleri, Efeler Belediyesi Kültür Evleri, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi, Gençlik Caddesi Okullar Bölgesi ve Uğur Mumcu Parkı’nda dağıtımına başlandı. Sistemin nasıl çalıştığı Efeler Belediyesi çalışanları tarafından öğrencilere ve velilere anlatıldı. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a hayata geçirilen proje için teşekkürlerini ileten öğrenciler, “Salgından dolayı okullarımıza gidemiyoruz, derslerden geri kalmaktan endişe ediyorduk belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz, okulu evimize getirdiği için” diye konuştu.
Efeler’deki her öğrenciye adeta özel öğretmenler sunan proje kapsamında tüm öğrencilerin internet erişim olanağına sahip olması için belirlenen mahallelerde Efeler Belediyesi tarafından dijital eğitim merkezleri açılıp mobil eğitim araçlarıyla eğitimin destekleneceği bildirildi.

Efeders.TV’nin erişim şifreleri dağıtılıyor

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