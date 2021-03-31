Efekan Can kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Kırmızı Kamyon’un yakışıklı oyuncusu

Bilecik’te doğup büyüyen ve üniversiteyi de burada sürdüren Efekan Can, oyunculuk eğitimi için İstanbul’a taşındı. İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Efekan can, FOX TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisinde Tuğrul karakterine hayat verdi.



EFEKAN CAN KİMDİR?

1994’te Bilecik’te doğup büyüyen Efekan Can, Bilecik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Tedarik Zinciri ve Yönetiminde yüksek lisans yapan Efekan Can, oyunculuk eğitimi için İstanbul’a geldi.

Atölye Craft'ta oyunculuk eğitimi alan Efekan Can, Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

En son Fox TV’de yayınlanan Öğretmen dizisinde Tuğrul karakterini canlandıran Efekan Can, 1.79 metre boyunda ve 70 kilodur.

EFEKAN CAN’IN SEVGİLİSİ VAR MI?

EfekanCaan kullanıcı adıyla Instagram kullanan ünlü oyuncu Efekan Can’ın sevgilisinin olup olmadığı bilinmiyor…

EFEKAN CAN’IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2017 – Ufak Tefek Cinayetler dizisi – Star TV

2018 – Tam Kafadan – Youtube Dizisi

2019 – Azize – Kanal D

2020 – Öğretmen – Fox Tv

2020 – Tam Kafadan Karavana – Sinema



