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Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi İzmir’e sevk edildi

AYDIN HABERLERİ  | 30.10.2020 19:37 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK) merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesinde arama-kurtarma ve yardım çalışmalarında bulunmak için yola çıktı.Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, ekibe yaptığı konuşmada “Size iyi yolculuklar ve başarılar diliyorum.

Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi İzmir’e sevk edildi

Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK) merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesinde arama-kurtarma ve yardım çalışmalarında bulunmak için yola çıktı.
Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, ekibe yaptığı konuşmada “Size iyi yolculuklar ve başarılar diliyorum. Almış olduğunuz eğitimlerle gerekli uygulamaları yaparak insanların hayatlarını kurtarmak için elinizden geleni yapacağınıza güvenim tam. Kendinize dikkat edin” diyerek yardım timini uğurladı.
Belediye’nin farklı birimlerinde çalışan gönüllü personellerin yer aldığı 11 kişilik EFAK ekibi afet ve kriz durumlarında gereken tüm sivil savunma uygulamalarının eğitimini aldı. Düzenli olarak gerçekleştirdiği tatbikatlarla saha deneyimine de sahip olan ekip, afet bölgesindeki diğer arama kurtarma ekipleriyle koordinasyon içinde birlikte çalışacak.

Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi İzmir’e sevk edildi

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