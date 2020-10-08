Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Efeler TV ekranlarında

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) Tiyatro Atölyesi tarafından hazırlanan “Kurtuluşun Adı Efeler” adlı tarihsel oyun, Efeler TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Çekimleri Muzaffer İzgü Tiyatro Salonu’nda yapılan oyunda Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda eğitim gören genç atölye öğrencileri, eğitmenleri ile birlikte yer alıyor.

Efeler Belediyesi’nin internet televizyonu Efeler TV, yayın içeriğini farklı ve keyifli programlarla zenginleştirmeye devam ediyor. Nisan ayında yayın hayatına başlayan kanal, belediyenin icraatları ile ilçedeki gelişmelerin aktarıldığı “Haftalık Haber Bülteni”, her ay 2 kez canlı olarak ekranlara getirilen Efeler Belediye Meclisi toplantıları, kentte yaşayan vatandaşların görüşlerini dile getirdikleri “Mikrofon Sende”, çocuklar için hazırlanan “Öykü Saati” ile “Evde Etkinlik Saati”, tıp alanında uzman isimlerin konuk olarak ağırlandığı “Efeler’de Sağlıklı Günler” ve kırsal mahallelerdeki yaşamdan kesitlerin paylaşıldığı “Mahallede Hayat Var” isimli programların yanında şimdi de Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun (EBŞT) sahnelediği oyunları izleyicilerle buluşturuyor.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın göreve geldikten sonraki sanat projelerinden biri olarak kurulan EBŞT, bir yıl boyunca gerçekleştirdiği eğitimler, sosyal sorumluluk projeleri ve sokak oyunlarıyla Efeler’de tiyatronun kalbi olmayı sürdürüyor. EBŞT ile Efeler TV iş birliğinde yayınlanacak oyunlarla sanatın nabzı, kentin kanalında atacak. Efeler TV’de 12 Ekim Pazartesi Günü’nden itibaren yayınlanacak oyunlardan ilki Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunu konu alan “Kurtuluşun Adı Efeler” oyunu olacak. Senaryosunu Aydınlı tiyatro sanatçısı Ali Aslan’ın yazdığı eseri, EBŞT Tiyatro Atölyesi’nin genç öğrencileri ve eğitmenleri birlikte sahneleyecek. Oyunun sanat yönetmenliğini Serkan Fırtına yaparken, yönetmen koltuğunda ise Tuncer Candan ve İbrahim Gergin yer alıyor.

