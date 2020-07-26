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Efeler Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 26.07.2020 14:51 | Son Güncelleme

İlçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Efeler Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kenti daha estetik bir görünüme kavuşturmak için bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Efeler Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kenti daha estetik bir görünüme kavuşturmak için bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürüttüğü çalışmada Efeler Mahallesi’nde bir dizi işlemde bulundu.
Efeler Belediyesi kontrollü sosyal hayat kapsamında kullanıma açık alanlarda bakım, onarım faaliyetleri gerçekleştiriyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatı üzerine hafta sonu mesaisine Efeler Mahallesi’nde başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sokak ve yol kenarlarında uzamış yabani otları biçip kaldırımlara kadar sarkarak vatandaşın yürümesine engel olan ağaç dallarını budadı.
Gerçekleştirilen çalışmaların ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokakları ve kaldırımları araçlarla yıkayıp temiz bir görünüme kavuştururarak vatandaşların çalışmalar dolayısıyla mağdur olmalarının önüne geçti. Efeler’deki yeşil alanların bakımı için yoğun mesai yürüten ekipler, planlanan program ile ilçenin bütün mahallerinde periyodik çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, yapılan çalışmalar için ekipleri takdir ederken Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a teşekkür etti.

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