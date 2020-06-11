YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efeler Belediyesi yanan ev için kolları sıvadı

Efeler Belediyesi yanan ev için kolları sıvadı

AYDIN HABERLERİ  | 11.06.2020 17:04 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, Köprülü Mahallesi’nde tüp patlaması sonucu çıkan yangın sebebiyle hasar oluşan evde temizlik çalışması ve hijyen çalışması gerçekleştirdi.Pazartesi günü mutfak tüpünün patlaması sonucu Köprülü Mahallesi 1629 sokakta bulunan evde yangın çıkmış, ev sahibi Metin Doğan ve kiracı Özay Zengin maddi ve manevi hasara uğramıştı.

Efeler Belediyesi, Köprülü Mahallesi’nde tüp patlaması sonucu çıkan yangın sebebiyle hasar oluşan evde temizlik çalışması ve hijyen çalışması gerçekleştirdi.
Pazartesi günü mutfak tüpünün patlaması sonucu Köprülü Mahallesi 1629 sokakta bulunan evde yangın çıkmış, ev sahibi Metin Doğan ve kiracı Özay Zengin maddi ve manevi hasara uğramıştı. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, meydana gelen olayın ardından birim müdürlerine söz konusu evde çalışmalar yapılması talimatında bulundu. Başkan Atay’ın talimatıyla kolları sıvayan Efeler Belediyesi Temizlik İşleri ve Sağlık işleri Müdürlüklerine bağlı ekipler, evde temizlik ve hijyen çalışmaları yaptı.
Harabeye dönen ev belediye personelleri tarafından temizlendi ve ilaçlandı. Kullanılmaz halde bulunan eşyalar kamyonlara doldurularak ev boşaltıldı.
Ev sahibi Metin Doğan, Efeler Belediye Başkanı M.Fatih Atay’a gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor tarihinde ilk! Yakışıklı oyuncu... Survivor tarihinde ilk! Yakışıklı oyuncu...
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ’da yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Elazığ’da yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Koruma altında olan Geyik Böceği heyecanlandırdı

Koruma altında olan Geyik Böceği heyecanlandırdı

Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

İl Sağlık Müdürü Benli’den ’Korona virüs’ açıklaması

İl Sağlık Müdürü Benli’den ’Korona virüs’ açıklaması

Aydın Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:52
Sabah
05:39
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:17

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Atasoy Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çocuklar sokağın keyfini atlarla çıkarıyor

Çocuklar sokağın keyfini atlarla çıkarıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

Lösemi hastası Mehmet öğretmen hayata tutunamadı

Lösemi hastası Mehmet öğretmen hayata tutunamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.