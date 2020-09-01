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Efeler Belediyesi’nden vatandaşlara uyarı

AYDIN HABERLERİ  | 01.09.2020 17:27 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın adını kullanarak yardım toplamaya çalışan kişilere itibar edilmemesi hususunda vatandaşları uyardı.Efeler Belediyesi, gün geçtikçe artan ve çeşitli kurum, kuruluşların adını kullanarak vatandaşlardan para isteyen dolandırıcılara karşı, uyarı mesajı yayınladı.

Efeler Belediyesi’nden vatandaşlara uyarı

Efeler Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın adını kullanarak yardım toplamaya çalışan kişilere itibar edilmemesi hususunda vatandaşları uyardı.
Efeler Belediyesi, gün geçtikçe artan ve çeşitli kurum, kuruluşların adını kullanarak vatandaşlardan para isteyen dolandırıcılara karşı, uyarı mesajı yayınladı. Efeler Belediyesi’nin ve Başkan Mehmet Fatih Atay’ın adını kullanarak yardım talep eden kişilere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.
Efeler halkına SMS ile gönderilen uyarı metninde, “Vatandaşlarımızın Dikkatine; Efeler Belediyesi kurumsal kimliğini kullanarak veya Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay adına aradığını söyleyerek sizlerden farklı yollarla yardım toplamaya çalışan şahıslara hiçbir şekilde itibar etmeyiniz. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde 155 Polis İmdat ve 444 80 09 nolu Efeler Belediyesi telefon hattını arayınız” ifadelerine yer verildi.

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