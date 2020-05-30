YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efeler güneşli günlere hazırlanıyor

Efeler güneşli günlere hazırlanıyor

AYDIN HABERLERİ  | 30.05.2020 09:17 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, korona virüs salgınında normalleşme sürecinin başlayacağı 1 Haziran gününe hazırlanıyor.

Efeler Belediyesi, korona virüs salgınında normalleşme sürecinin başlayacağı 1 Haziran gününe hazırlanıyor. Belediye birimlerini seferber eden Başkan M. Fatih Atay, kentteki düzenleme çalışmaları sıklaştırdı.
Çin’de başlayıp tüm dünyayı saran ve ülkemizde 4 bin 461 vatandaşın ölümüne neden olan korona virüs salgınında 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci resmen başlıyor. Pandemiye karşı belediyenin tüm birimleriyle ilk günden bu yana başarılı bir mücadele sergileyen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, birim müdürlerine tüm tedbirlerin alınarak ilçeyi normalleşme sürecine hazır hale getirmeleri talimatı verdi. Bu kapsamda kolları sıvayan Park ve Bahçeler, Sağlık İşleri, Temizlik İşleri ve Mezarlık İşleri Müdürlükleri ekipleri çalışmalarına hız verdi.
Koordineli bir şekilde yoğun ve özverili çalışmalar gerçekleştiren ekipler, Efelerin gözbebeği Pınarbaşı Mesire Alanı ve Nevzat Biçer Parkı’nı eksiksiz bir şekilde kent halkının hizmetine sunmak için peyzaj, dezenfeksiyon, temizlik ve bakım-onarım çalışmalarında bulundu.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Koronavirüs salgınında gece-gündüz demeden büyük fedakarlıklar göstererek Efeler halkını hastalığa karşı korumak için çalışan ekiplerimiz normalleşme döneminin başlayacağı 1 Haziran günü için de sahada sıkı çalışmalar gerçekleştiriyor. Müdürlüklerimiz organize şekilde çalışarak parklarımızda, mesire alanlarımızda, sokaklarımızda ve kentimizin her köşesinde düzenlemeler gerçekleştirerek ilçemizi normalleşmeye hazırlıyor. Korona virüsün kara bulutlarını dağıtıp güneşli günleri getirmeye çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan sosyal mesafe kurallarına uymalarını rica ediyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklamasıKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklaması
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Sakarya'nın doğal güzellikleri koronavirüsün ardından ziyaretçilerini ağırlamak için bekliyor

Sakarya'nın doğal güzellikleri koronavirüsün ardından ziyaretçilerini ağırlamak için bekliyor

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi

Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi

Batman’da sosyal mesafeli cuma namazı

Batman’da sosyal mesafeli cuma namazı

Aydın Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:42
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:30
Yatsı
22:07

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Aile Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Adsız’a emanet

AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Adsız’a emanet

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

40 gün sonra sokağa çıkan çocuklar, Kuşadası’nda plajlara koştu

40 gün sonra sokağa çıkan çocuklar, Kuşadası’nda plajlara koştu

Kuşadası’nda ormanlık alandaki kaçak hobi bahçeleri mühürlendi

Kuşadası’nda ormanlık alandaki kaçak hobi bahçeleri mühürlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.