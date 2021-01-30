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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Bursa B.Şehir Bld.: 1

30.01.2021 23:29 | Son Güncelleme:
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Axa Sigorta Efeler Ligi 25.

Axa Sigorta Efeler Ligi 25. hafta maçında Bursa B.Şehir Bld. Voleybol Takımı’nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: İbrahim Ünal, Gürhan Gül
Bingöl Solhan Spor: Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Serhat Uzun, Koray Sahin, Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Yiğit Onaylı, Erdem Yusuf, Hakan Polat, Kuklinski Pavel, Radzivon Miskevich, Burak Hazırol (L)
Bursa B.Şehir Bld.: Mehmet Boğaçhan Zambak, Çağatay Durmuş (L), Arda Bostan, Fatih Cihan, Anıl Tokat, Gazmend Husaj, Uğur Kılınç, Amır Ghafour, Do Monte Martıns Alısson, Berkan Eryüz, Murathan Kısal, Esat Dalgıç, Berk Dilmenler,
Ramazan Serkan Kılıç (L)
Setler: 25-18, 25-15, 22-25, 25-21
Süre: 175 dakika (87, 26, 30, 32)

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