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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Galatasaray: 2

BİNGÖL HABERLERİ  | 05.11.2020 16:17 | Son Güncelleme

Axa Sigorta Efeler Ligi 6.

Axa Sigorta Efeler Ligi 6. hafta erteleme karşılaşmasında Galatasaray Voleybol Takımı’nı konuk eden Bingöl Solhan Spor 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Solhan Spor oyuncuları, parkeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir” pankartıyla çıktı.

Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Huseyin Okumuş
Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Serhat Uzun, Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Alper Özdemir, Altay Demirci, Hakan Polat, Pavel Kuklinski, Burak Hazırol(L)
Galatasaray: Selçuk Keskin, Batuhan Avcı, Melih Sıratça, Ertuğrul Gazı Metin, Vahit Emre Savaş, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Murat Yenipazar, Maurıce Armando Torres, Selim Kalaycı, Burak Mert(L), Doğukan Ulu, Onurcan Çakır (L)
Setler: 23-25, 18-25, 25-21, 25-18, 15-13
Süre: 138 dakika (30, 27, 31, 27, 23)

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Derman Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Yaşar Eczanesi
Solhan
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